Katar İnternet Zirvesi'nde Rekor Katılım

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DOHA, 28 Şubat (Xinhua) -- Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İnternet Zirvesi sırasında fotoğraf çektiren bir ziyaretçi, 25 Şubat 2025.

23-26 Şubat tarihlerinde Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Katar İnternet Zirvesi, 124 ülke ve bölgeden 1.520 start-up ve 723 yatırımcının da aralarında bulunduğu 25.747 katılımcıyla rekor kırdı. (Fotoğraf: Nikku/Xinhua)