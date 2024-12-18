Katar Milli Günü Kutlanıyor - Son Dakika
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Katar Milli Günü Kutlanıyor

Katar, 18 Aralık Milli Günü'nü etkinliklerle kutluyor; Emir, halkın mutluluğu için dileklerde bulundu.

18.12.2024 16:18
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Katar'ın Milli Günü, ülke çapında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Başkent Doha'daki sembol yapılar "18 Aralık Katar Milli Günü", dolayısıyla Katar bayrağıyla ışıklandırılırken, şehrin yüksek binalarında ise Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin resimleri asıldı.

Ayrıca Katar'ın yurt dışındaki büyükelçilik, konsolosluk ve diplomatik temsilcilik misyonlarında da ulusal gün dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Katar Emiri Şeyh Temim, ulusal gün vesilesiyle, sosyal medya hesabı X'te yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Ulusal günümüzde, siz değerli vatandaşları ve ülkede yaşayan tüm sakinleri bu vesileyle kutluyorum. Allah'tan her yıl, bugünü bizlere iyilik, mutluluk ve esenlik içinde yeniden yaşatmasını niyaz ediyorum. Katar'a ve halkına barış, mutluluk ve cömert nimetler daim olsun. Hepimize mutlu bir ulusal gün diliyorum."

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de mesajında, Katar halkının geçmişteki fedakarlıklarına duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Ülkenin istikrar ve refahı için iyi dileklerde bulunan Al Sani, "18 Aralık Ulusal Günümüz münasebetiyle, Sayın Emir'ime ve Katar halkına tebriklerimi sunuyorum. Her günümüz vatan için bir gündür, ancak bugün, vatanımızın kurucularının yaptıklarını hatırlıyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Yüce Allah'tan ülkemizi korumasını, ona izzet, istikrar ve içinde yaşadığımız refahı daim kılmasını niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Osmanlı Devleti'nin dağılmasının ardından, 1971 yılına kadar İngiltere'nin koruması altında kalan Katar, 3 Eylül 1971'de tam bağımsızlığına kavuştu. Bu tarih 2007 yılına kadar Katar Milli Günü olarak kutlandı. Ancak 2007'de Emir Şeyh Hamed Al Sani'nin kararnamesi ile Katar Milli Günü, 18 Aralık olarak değiştirildi.

Söz konusu değişiklik, Katar devlet arşivlerinde çalışan tarihçi Habib-ur Rahman'ın, modern Katar'ın kurucusu kabul edilen Casim bin Muhammed Al Sani'nin 18 Aralık 1878 tarihinde tahta geçtiğini belirlemesi üzerine yapıldı.

Kaynak: AA

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