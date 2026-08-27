Qatar Airways uçağı acil iniş yaptı

DOHA-Kopenhag seferini yapan Qatar Airways'e ait uçak, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre; Qatar Airways'e ait QR-159 sefer sayılı A7-BCU kuyruk tescilli uçak, Kopenhag seferini yapmak üzere Doha'dan havalandı. Uçak Türkiye Hava Sahası'na girişinin ardından yolculardan biri rahatsızlandı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapılırken, pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş kararı aldı. A7-BCU kuyruk tescilli uçak İstanbul Havalimanı'na acil inişini sorunsuz gerçekleştirdi.