Qatar Airways uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika
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Qatar Airways uçağı acil iniş yaptı

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Doha-Kopenhag seferini yapan Qatar Airways'in QR-159 sefer sayılı uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcuya kabin ekibi ilk müdahaleyi yaptı, uçak sorunsuz indi.

DOHA-Kopenhag seferini yapan Qatar Airways'e ait uçak, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre; Qatar Airways'e ait QR-159 sefer sayılı A7-BCU kuyruk tescilli uçak, Kopenhag seferini yapmak üzere Doha'dan havalandı. Uçak Türkiye Hava Sahası'na girişinin ardından yolculardan biri rahatsızlandı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapılırken, pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş kararı aldı. A7-BCU kuyruk tescilli uçak İstanbul Havalimanı'na acil inişini sorunsuz gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Qatar Airways uçağı acil iniş yaptı - Son Dakika

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