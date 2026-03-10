Katar ve Çin'den Diplomasi Çağrısı

Katar ve Çin, bölgedeki gerginliğin sonlandırılması, diyalog masasına yeniden dönülmesi ve diplomatik yollara başvurulması çağrısı yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki askeri gerilime ilişkin gelişmeler; bunun bölgesel ve uluslararası güvenlik, istikrar üzerindeki ciddi etkilerinin yanı sıra tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi konuları ele alındı.

Katarlı Bakan Al Sani, İran'ın ülkesine yönelik saldırılarını kınadığını yineleyerek, bu saldırıların "hiçbir bahane veya gerekçeyle kabul edilemeyeceğini" ifade etti.

Al Sani, ülkesinin bölgesel çatışmalardan her zaman uzak durmaya gayret ettiğini ve "İran ile uluslararası toplum arasında diyaloğu kolaylaştırmaya çalıştığını" belirtti.

"Su, gıda ve enerji tesisleri başta olmak üzere hayati öneme sahip altyapıların sorumsuzca hedef alınmasının sonuçları" konusunda uyarıda bulunan Al Sani, bunun ileride bölge halklarını çok yönlü tehlikelere maruz bırakacak tehlikeli emsaller teşkil ettiğini vurguladı."

Al Sani, gerilimi tırmandıran tüm eylemlere derhal son verilmesi, diyalog masasına geri dönülmesi, aklın öncelenmesi ve krizin bölgenin güvenliğini muhafaza edecek şekilde kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang ise, "bölgedeki gerginliğin azaltılması, aklın sesine kulak verilmesi ve daha fazla kaosun önlenmesi için müzakerelere ve diplomatik yollara geri dönülmesi" çağrısında bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.