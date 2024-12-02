Katar ve İran Liderlerinden Görüşme

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, ortak çıkarları ilgilendiren konuların ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası meseleler de masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşmeye dair detaylı bilgi verilmedi.