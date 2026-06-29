Katar ve İran Savunma Bakanları Görüştü - Son Dakika
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Katar ve İran Savunma Bakanları Görüştü

29.06.2026 18:46
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Katar ve İran savunma bakanları, bölgedeki güvenlik konularını değerlendirdi.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile İran Savunma Bakan Vekili Seyyid Mecid İbni Rıza, bölgedeki güvenlik konularına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Savunma Bakanlığı'nın ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, İran Savunma Bakan Vekili İbni Rıza, Katar Devlet Bakanı Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki mevcut durum ve güvenlik konularındaki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca, bölgedeki koşullar çerçevesinde iki ülke arasındaki ortak koordinasyon alanlarını değerlendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar ve İran Savunma Bakanları Görüştü - Son Dakika

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