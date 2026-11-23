Katar Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Pilot Casim bin Muhammed el-Mennai, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ve beraberindeki heyetle görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden Portolano ile el-Mennai arasındaki görüşmede, ortak ilgi alanına giren konular ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirme yolları ele alındı.

Görüşmeye, iki taraftan üst düzey askeri yetkililer katıldı.