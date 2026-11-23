Katar ve İtalya Genelkurmay Başkanları Doha'da askeri işbirliğini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Pilot Casim bin Muhammed el-Mennai, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile Doha'da görüştü. Görüşmede ortak ilgi alanına giren konular ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirme yolları ele alındı.
Katar Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Pilot Casim bin Muhammed el-Mennai, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ve beraberindeki heyetle görüştü.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden Portolano ile el-Mennai arasındaki görüşmede, ortak ilgi alanına giren konular ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirme yolları ele alındı.
Görüşmeye, iki taraftan üst düzey askeri yetkililer katıldı.
Kaynak: AA
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