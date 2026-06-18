Katar ve Mısır'dan Bölgesel İşbirliği Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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Katar ve Mısır'dan Bölgesel İşbirliği Telefon Görüşmesi

18.06.2026 15:20
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Katar ve Mısır dışişleri bakanları, bölgede güvenlik ve işbirliği konularını telefonla görüştü.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunları geliştirmenin yolları ele alındı.

Taraflar özellikle, ABD ile İran arasında imzalanan anlaşma ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları değerlendirdi.

Görüşmede Al Sani, Katar'ın bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesini amaçlayan tüm girişim ve iyi niyet çabalarına desteğini sürdüreceğini, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesine yönelik girişimleri destekleyeceğini belirtti.

Al Sani, bu yaklaşımın bölgede ve dünyada ortak çıkarlara hizmet edecek yeni işbirliği, kalkınma ve refah fırsatlarının önünü açacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar ve Mısır'dan Bölgesel İşbirliği Telefon Görüşmesi - Son Dakika

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