Katar ve Mısır'dan Gerilimi Azaltma Adımları

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik adımları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ve Abdulati, Doha'da bir araya geldi.

Katar Başbakanı Al Sani, İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek, su, gıda ve enerji altyapıları gibi hayati tesislerin hedef alınmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Al Sani, ayrıca krizin kontrol altına alınması için koordinasyonun artırılmasının önemine işaret ederek, enerji güvenliği, deniz ulaşımının serbestliği ve çevre güvenliğinin korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Abdulati'nin, Katar Başbakanı ile görüşmesinde, Mısır'ın Pakistan ve Türkiye ile işbirliği içinde, ABD ile İran arasında doğrudan diyalog kurulmasına yönelik girişimlerine değindiği ifade edildi.

Açıklamada, Abdulati'nin, İslamabad'da düzenlenmesi planlanan ve Türkiye, Pakistan ile Suudi Arabistan Dışişleri bakanlarının katılacağı dörtlü bakanlar toplantısına ilişkin Al Sani'yi bilgilendirdiği aktarıldı.