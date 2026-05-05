Katar ve Özbekistan'dan Bölgesel Görüşme

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ülkesini ziyaret eden Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme yolları ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Özellikle ABD ile İran arasındaki ateşkes ile bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlamak amacıyla gerginliği azaltma çabaları masaya yatırıldı.

Tüm tarafların devam eden arabuluculuk çabalarına yanıt vermesi gerektiğini vurgulayan Al Sani, bunun krizin temel nedenlerinin barışçıl yollarla ele alınmasını kolaylaştıracağını ve yeniden tırmanmayı önleyecek sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasını sağlayacağını ifade etti.