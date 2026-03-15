Katar ve Suudi Arabistan'dan İHA Mücadelesi

Katar ve Suudi Arabistan, İran kaynaklı insansız hava aracı (İHA) saldırılarının savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin İran'dan gelen bir dizi İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin söz konusu İHA saldırılarının tümünü başarıyla engellediği aktarılan açıklamada, saldırıda kullanılan İHA'ların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda tespit edilen 2 İHA'nın sistemleri tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.