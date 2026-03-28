Katar ve Ukrayna'dan Savunma Anlaşması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar ve Ukrayna'dan Savunma Anlaşması

28.03.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar ile Ukrayna, füze ve İHA'lar için savunma işbirliği anlaşması imzaladı.

Katar ile Ukrayna arasında füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadele alanında tecrübe paylaşımını içeren stratejik savunma işbirliği anlaşması imzalandı.

Katar Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani'nin, başkent Doha'da Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Sekreteri Rustem İnfiroviç Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Korgeneral Andriy Hnatov ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik durumunun yanı sıra savunma işbirliği ve ortak koordinasyon konularının ele alındığı aktarıldı.

İki ülke arasında görüşmenin ardından teknolojik işbirliği, ortak projelerin geliştirilmesi ve savunma yatırımlarının yanı sıra füze ve İHA'larla mücadele alanında tecrübe paylaşımını içeren işbirliği anlaşmasının imzalandığı ifade edildi.

Anlaşmaya Katar adına Katar Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Casim bin Muhammed el-Mannai, Ukrayna tarafından ise Genelkurmay Başkanı Andriy Hnatov'un imza attığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkeyi ziyaret ederek, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğünü ve iki ülke arasında savunma tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaret kapsamında, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın bölgedeki güvenliğe etkisini ele almıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 17:38:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.