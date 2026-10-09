Kategori 2 Isaias Kasırgası ABD'de 3 eyalette tahliye emri verilmesine neden oldu - Son Dakika
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Kategori 2 Isaias Kasırgası ABD'de 3 eyalette tahliye emri verilmesine neden oldu

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Kategori 2 şiddetine ulaşan Isaias Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarına yaklaşıyor. Alabama, Florida ve Georgia'da acil tahliye emirleri verilirken Florida'da bazı havalimanları uçuşa kapatıldı.

ABD'nin bazı eyaletlerinde Atlas Okyanusu'ndan ülkenin doğu kıyılarına yaklaşan Isaias Kasırgası nedeniyle vatandaşlara tahliye emri verildi.

ABD basınına göre, Atlas Okyanusu'nda oluşan ve "Kategori 2" şiddetine ulaşan Isaias Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

Hafta sonu kıyıya vurması beklenen kasırganın, bu süreçte şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Kasırga ve getireceği yağışların etkilemesi beklenen Alabama, Florida ve Georgia eyaletlerinde belirli bölgelerde vatandaşlar için acil tahliye emirleri verildi.

Ayrıca kasırga öncesi Florida'daki bazı havalimanları uçuşa kapatılırken tren seferlerinin de kesintiye uğraması bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kategori 2 Isaias Kasırgası ABD'de 3 eyalette tahliye emri verilmesine neden oldu - Son Dakika
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