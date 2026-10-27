Katsina'da avcıların engellediği saldırı sonrası operasyonda 14 çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Katsina'da avcıların engellediği saldırı sonrası operasyonda 14 çete üyesi öldürüldü

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Nijerya'nın Katsina eyaletindeki Gidan Wawo köyünde yerel avcıların silahlı çete saldırısını engellemesinin ardından düzenlenen operasyonda 14 çete üyesi öldürüldü. Eyalet İç Güvenlik ve İçişleri Ofisi'ne göre çok sayıda çete üyesi yaralı kaçtı.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen operasyonda 14 silahlı çete üyesi öldürüldü.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Gidan Wawo köyünde yerel avcıların, silahlı çete üyelerinin saldırı girişimini engellediği belirtildi.

Saldırı girişiminin engellenmesinin ardından çete üyelerine operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, operasyonda 14 çete üyesinin öldürüldüğü, çok sayıda çete üyesinin ise yaralı olarak kaçtığı ifade edildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve Lakurawa ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye amacıyla kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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