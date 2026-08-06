Kavak'ta Çocuklar İçin İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Kavak'ta Çocuklar İçin İşbirliği Toplantısı

Kavak\'ta Çocuklar İçin İşbirliği Toplantısı
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Kavak'ta çocuk ve gençler için ortak projeler ele alındı, bağımlılıkla mücadele konuları tartışıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde, çocuklar ve gençlere yönelik yürütülebilecek ortak projelerin ele alındığı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kavak Yerel Eylem Grubu Başkanı Ebru Akman'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Samsun Teknopark Genel Müdürü Levent Tanrıverdi, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Adapha Yapay Zeka Ar-Ge ve Yazılım AŞ. Kurucusu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı OGEM Öğretim Üyesi Dr. Sema Gül ve Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Deniz Konak katıldı.

Toplantıda, çocuklar ve gençlerin geleceğine yönelik ortak çalışma alanları değerlendirildi.

Görüşmede, bağımlılıkla mücadele, dijital farkındalık, gençlerin teknolojiyi bilinçli ve güvenli kullanmaları, spor, sanat ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmeleri, ailelerin bilinçlendirilmesi ile kırsalda uygulanabilecek yenilikçi proje modelleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, kurumların bilgi ve tecrübelerinin bir araya getirilerek çocuklar ve gençlere yönelik sürdürülebilir ve etkisi yüksek projelerin hayata geçirilmesi konusunda iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

KAVAK Yerel Eylem Grubu'nun, kırsalda sosyal kalkınmayı destekleyen projeler üretmeye yönelik çalışmalarını iş birlikleriyle sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Çocuk, Sanat, Son Dakika

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