Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü - Son Dakika
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Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü

Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü

Konya'da 19 yaşındaki Mehmet Ali Demirbağ, trafikte tartıştığı sürücünün 72 yaşındaki babası Mustafa Işıkçeviren'e defalarca yumruk attı. Kafa travması ve beyin kanaması geçiren Mustafa Işıkçeviren, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti. Demirbağ ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.09.2024 16:10
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Konya'da kick boksçu Mehmet Ali Demirbağ, trafik tartışması sonucu 72 yaşındaki Mustafa Işıkçeviren'e yumruk attı. Kafa travması ve beyin kanaması geçiren Işıkçeviren, hastanede yaşamını yitirdi. Demirbağ, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

YAŞLI ADAMA YUMRUK ATTI

Olay, 28 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Matbaacılar Kavşağı'nda meydana geldi. 42 AYJ 34 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Ali Demirbağ, kendisine yol vermediği gerekçesiyle 06 AF 1099 plakalı otomobili kullanan Fatih Işıkçeviren'e küfredip, otomobili kavşakta durdurmak istedi. Trafik yoğunluğundan faydalanan Demirbağ, aracından inerek Fatih Işıkçeviren'in yanına geldi. Demirbağ, açık olan camdan Fatih Işıkçeviren'e yumruk atmaya başladı.

Tartışma Sonrası Büyüyen Kavga: Kick Boksçu Gözaltına Alındı
Mehmet Ali Demirbağ

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Baba Mustafa Işıkçeviren de kavgayı ayırmak için araçtan indi. Bu sırada Mustafa Işıkçeviren de yumrukların hedefi oldu, aldığı darbenin etkisiyle yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Işıkçeviren'in kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kaçan ve olaydan 2 saat sonra darp raporu alan Mehmet Ali Demirbağ, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Demirbağ, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Konya Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Işıkçeviren, 19 Eylül'de hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Işıkçeviren'in ölümü sonrası Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Demirbağ, yeniden gözaltına alındı. 2021 yılında Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Gençler Full Contact kategorisinde 57 kiloda 3'üncü olduğu öğrenilen Demirbağ bu kez kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü - Son Dakika

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