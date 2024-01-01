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Kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
01.01.2024 - 14:01,
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KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu A.R.M. ve K.Y. bıçakla, E.M. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan A.R.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.R.M.'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Polis olayın şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Kayseri, Olaylar, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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