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Kayakseverler Akdağ'a akın etti, kuyruklar oluştu

Akdağ Kayak Merkezi tıklım tıklım

SAMSUN - Kış turizminin önemli adreslerinden biri olan Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'ne akın eden kayakseverler kuyruklar oluşturdu. Kayak tutkunları, eşsiz manzarada karın tadını yaşadı.

Samsun'a 87 kilometre uzaklıktaki bin 900 metre rakıma sahip Akdağ Kayak Merkezi, sömestr tatilinin son günlerinde hafta sonu doldu, taştı. Yerli ve yabancı turistler sabah saatlerinden itibaren tesise akın etti. Akdağ Kayak Merkezi'ni tıklım tıklım dolduran vatandaşlar telesiyeje binmek için sıraya girdi. Uzun kuyruklar sonucunda telesiyejle zirveye çıkan ziyaretçiler doyumsuz manzaranın tadını çıkardı. Kızaklar ve kayak takımları ile saatlerce kayak yapan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. Kayak merkezinin en çok tadını çıkaran çocuklar oldu. Sömestir tatili nedeniyle aileleri ile birlikte kayak merkezine giden çocuklar doyasıya eğlendi.