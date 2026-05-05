Kayalıklarda Mahsur Kalan İnekler Kurtarıldı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 2 inek AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Cinci Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıkartan Adem Kuzu, sürüden ayrılan 2 ineğinin Karakaya mevkisindeki sarp arazide mahsur kaldığını ihbar etti.
Bunun üzerine bölgeye, AFAD ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla kayalıklardan aşağıya inen ekipler, inekleri mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.
