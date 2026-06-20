Kayalıkta Mahsur Oğlak Kurtarıldı - Son Dakika
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Kayalıkta Mahsur Oğlak Kurtarıldı

Kayalıkta Mahsur Oğlak Kurtarıldı
20.06.2026 21:33
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Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak, Jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.

Deriner Baraj Gölü'ndeki kayalıklarda mahsur kalan oğlağı kurtarmak için bölgede görevde bulunan Trabzon JAK ekipleri harekete geçti.

Bot yardımıyla kayalık alana ulaşan ekipler, oğlağı bulunduğu yerden aldı.

Ekipler, botla kıyıya ulaştırdıkları oğlağı doğaya saldı.

Oğlağın kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Jandarma, Artvin, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayalıkta Mahsur Oğlak Kurtarıldı - Son Dakika

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