Kayalıktan Düşen Yaşlı Adam Kurtarıldı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan kişi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçe merkezine bağlı Eriç köyü yakınlarında arıcılık yapan Fehmi E. (73), kayalık alanda bulunan arı kovanlarının kontrolünü yapmak istediği sırada düştü.
Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayalıklarda mahsur kalan Fehmi E, jandarma ekipleri ve vatandaşların desteği ile kurtarıldı.
Kafasından yaralandığı belirlenen Fehmi E, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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