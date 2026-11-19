Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Görüntü: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/ DİYARBAKIR,