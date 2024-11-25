Kaybolan 70 Yaşındaki Çift Kurtarıldı

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Antalya'da yayladan dönerken olumsuz hava koşullarının da etkisiyle kaybolan 70 yaşındaki çift, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince bulundu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Antalya AFAD ekiplerimiz, yayladan evlerine dönerken olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çiftini sığındıkları noktadan kurtararak, sağlık görevlilerine teslim etti. Naciye teyzemize ve Mustafa amcamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Paylaşımda, yaşlı çiftin bulunma anına ilişkin görüntüye de yer verildi.