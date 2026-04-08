Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde balık tutmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Balık tutmak için 29 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mesut Çetin'in (56) bulunması için komando birliği, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Zorlu arazi şartları ve geniş bir alanda 10 gündür gerçekleştirilen çalışmalarda dronla havadan bölge taranıyor, botlarla da denizde arama yapılıyor.

Jandarma ekipleri, 31 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Çığlımuğar mevkisinde Çetin'e ait araç ve balık tutma malzemelerine ulaşmıştı.