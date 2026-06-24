Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Devam Ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.

İstanbul'a gideceğini belirterek evden ayrılan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras'ın (23) bulunmasına yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

En son Safranbolu Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde görüldüğü belirlenen Duras için yürütülen çalışmalara jandarma, polis, UMKE ekipleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüler katılıyor.

Bölgedeki arama faaliyetleri 57 personel, 19 araç, dron ve iz takip köpeğiyle yürütülüyor.

Bu arada, Duras'ın bulunması için başlatılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 50 kilometrekarelik alanın tarandığı belirtildi.