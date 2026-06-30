Kaybolan Vedat Karabulut'un Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Vedat Karabulut'un Cansız Bedeni Bulundu

Kaybolan Vedat Karabulut\'un Cansız Bedeni Bulundu
30.06.2026 12:43
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Bingöl'de akıntıya kapılıp kaybolan Vedat Karabulut'un cesedi, arama çalışmalarının 17. gününde bulundu.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan Vedat Karabulut'un (34), arama çalışmalarının 17'nci gününde, cansız bedeni bulundu.

Olay, 14 Haziran'da Genç ilçesi Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Bir süre sonra çayın karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapılan Karabulut, kayboldu. Vedat Karabulut'un akıntıya kapılıp sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Karabulut'un çayda sürüklendiği, birkaç arkadaşının akıntıya rağmen suya atlayıp kurtarmaya çalıştığı ancak Vedat Karabulut'un bir süre sonra gözden kaybolduğu yer aldı.

Vedat Karabulut'un bulunması için Bingöl AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalara, Bingöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama-Kurtarma ekipleri de destek verdi. Çalışmalarda su altı kameraları, dronlar, balık adamlar ve iş makineleri kullanıldı.

2,5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Vedat Karabulut'un cansız bedeni, arama çalışmalarının 17'nci gününde, sürüklendiği noktadan 2,5 kilometre uzaklıkta, bir ağaç kütüğünün altında bulundu. Karabulut'un cenazesi, sudan çıkarılıp otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bingöl, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan Vedat Karabulut'un Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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