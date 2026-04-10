Kayıp Arzu Alpat İçin Endişe

10.04.2026 03:29
Cide'de 10 gündür kayıp olan Arzu Alpat için arama çalışmaları sürüyor. Eşi endişeli.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde kayıp olarak aranan Arzu Alpat'tan (39) 10 gündür haber alınamıyor. Eşi Şeref Alpat, kaçırılmış olabileceğini belirterek, hayatından endişe ettiğini söyledi.

Cide'nin Kemerli Mahallesi'nde oturan Arzu Alpat, 10 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Telefonu çalmasına rağmen açılmayan ve akrabalarında da bulunamayan Alpat için eşi Şeref Alpat ve ailesi kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmalarından 10 gündür sonuç alınamadı. Kadını arama çalışmaları sürdürülüyor.

'EŞİMİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM'

DHA'ya konuşan Arzu Alpat'ın eşi Şeref Alpat, "Eşimden yaklaşık 10 gündür haber alamıyoruz. Telefonu açık ve çalıyor, ancak açan yok. Polis ekipleri her yerde arama yapıyor. Eşimle aramızda hiçbir sorun yoktu. Kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum ve hayatından endişe ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

