Kayıp Celal Ö. Dere Yatağında Bulundu

KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde kayıp olarak aranan Celal Ö., (70) dere yatağında yaralı halde bulundu.

İlçeye bağlı Kayadibi köyünde dün kaybolduğu bildirilen Celal Ö. için arama çalışması başlatıldı. Kastamonu AFAD ile jandarma arama kurtarma ve jandarma komando timlerinin yürüttüğü çalışma sonucunda Celal Ö. dere yatağında yaralı halde bulundu. Bulunduğu yerden kurtarılan Celal Ö., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı Celal Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.