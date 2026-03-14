Kayıp Çocuk 7 Yıl Sonra Bulundu
Kayıp Çocuk 7 Yıl Sonra Bulundu

14.03.2026 16:42
Bursa'da 2019'dan beri kayıp olan 8 yaşındaki N.S, özel ekip sayesinde bulundu. Anne ile buluştu.

Bursa'da ailesinin 2019 yılında kayıp ihbarında bulunduğu çocuk, kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla 7 yıl sonra bulundu.

Almanya vatandaşı R.S. (31), 2019 yılında bir yaşındaki oğlu N.S'yle çocuğunun babası Umut K'nin (33) Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan annesi H.S'nin (60) evine gitti.

Almanya'da yaşayan Umut K'nin Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istemesi nedeniyle R.S. ile aralarında anlaşmazlık çıktı.

Bu sırada Umut K'nin annesi H.S, halasının oğlu olan R.M'nin evinde N.S'yi sakladı.

Daha sonra anne R.S, oğlu N.S'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulundu.

Uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kuruldu.

Ekip, durumundan şüphelendiği babaanne H.S'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini değerlendiren ekipler, çocuğun bulunduğu adresi tespit etti.

Polisin düzenlediği operasyonla 8 yaşındaki N.S, R.M'ye ait evde bulundu.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, atık malzemelerin bulunduğu evin hijyen koşullarının uygun olmadığı görüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

N.S. ise devlet korumasına alındı.

Bu arada çocuğun babası Umut K'nin ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anne ve oğlu buluştu

Anne R.S'nin Almanya'dan Türkiye'ye gelip geçici mahkeme kararıyla devlet koruması altına alınan oğlunu gördüğü, çocuğun ise 1 yaşındayken ayrıldıkları için annesini tanımadığı belirtildi.

N.S'nin Almanya'da yaşayan annesine teslim edilmesi konusundaki davanın sürdüğü belirlendi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Çocuk 7 Yıl Sonra Bulundu - Son Dakika

Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
SON DAKİKA: Kayıp Çocuk 7 Yıl Sonra Bulundu - Son Dakika
