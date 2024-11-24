Kayıp Hüsamettin, 2 ülkede aranıyor - Son Dakika
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Kayıp Hüsamettin, 2 ülkede aranıyor

Kayıp Hüsamettin, 2 ülkede aranıyor

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları, 5'inci günde hem Türkiye'de AFAD koordinasyonunda hem de Irak'ta sınıra yakın Zaho kenti itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından sürdürülüyor.

24.11.2024 11:55  Güncelleme: 11:58
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları, 5'inci günde hem Türkiye'de AFAD koordinasyonunda hem de Irak'ta sınıra yakın Zaho kenti itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'den 17 Kasım'da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için 20 Kasım'da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 5'inci günde de devam ediyor. Çalışmalar, arama-kurtarma teknisyenleri, dron operatörleri, termal kameralı dronlar, Cizre İtfaiyesinden dalgıçlar, 1 su üstü bot, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nden gelen kurbağa adam ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü olmak üzere 30 kişilik arama-kurtarma ekibi ile sürüyor. Cizre- Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık, İnci, Kavaközü, Bostanci, Şehitler, Rihani ve Ovaköy askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personellerin desteği ile sınır hattı kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda su altı ve yüzeyi ile havadan arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, ailenin talebi üzerin Irak'ın Zaho kenti itfaiyesi dalgıç ekipleri de Türkiye sınırına yakın bölgelerde arama çalışmalarına başladı.

VALİ EKİCİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Vali Birol Ekici de Çevre Köprüsü mevkisinde Hüsamettin Yalgettekin'in babası Mehmet Şirin Yalgettekin'i ziyaret ederek, arama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Ekici, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek'ten yürüten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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