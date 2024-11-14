Kayıp İki Kız Çocuğu Bulundu

Samsun'da haklarında kayıp ihbarı yapılan 2 kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 9 Kasım'da evlerinden çıkarak o günden itibaren haber alınamayan D.B. (17) ve arkadaşı M. Ö. (17) hakkında kayıp ihbarı yapıldı.
Kayıp müracaatının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki çalışma yürüttü.
Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde arkadaşlarına ait ikamette bulunan kızlar, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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