Kayıp Kadın Su Kanalında Bulundu

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 84 yaşındaki kadın, su kanalında ölü bulundu.
Yüreğil köyünde yaşayan alzaymır hastası Ayşe Kutluay için yakınları, dün İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.
Kadının bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda jandarma ve sivil toplum kuruluşu ekipleri, 4 iz takip köpeğinin desteğiyle arama çalışma başlattı.
Dron ile bölgeyi tarayan ekipler, Kutluay'ı Acıgöl kenarındaki kanalda hareketsiz halde buldu.
Öldüğü belirlenen Kutluay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
