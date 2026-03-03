Kayıp Kardeşler için Kazı Başlatıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 2009 yılından bu yana haber alınamayan iki kardeşin öldürülerek gömülmüş olabileceği ihtimali üzerine belirlenen adreslerde kazı çalışması başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 25 Aralık 2009'dan itibaren kayıp olarak aranan Kenan Demirhoş (30) ve Sinan Demirhoş'un (22) bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kardeşlerin öldürülüp gömülmüş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, kişilerin gömüldüğü değerlendirilen farklı adreslerde dedektör köpeklerle arama yapıldığı, iş makineleriyle kazı çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Kayıp ihbarı yapılan Sinan Demirhoş'un bekar, ağabeyi Kenan Demirhoş'un ise evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.