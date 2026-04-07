Kayıp Kişi Yaylada Bulundu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişi yaylada bulundu.
Çukurcak köyünde yaşayan A.B'den (34) bir süredir haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, AKUT ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Balaban Yaylası'nda bulunan A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
