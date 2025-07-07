Kayıp Muhtarın Cansız Bedeni Bulundu

KAYIP ESKİ MUHTARIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ailesiyle gittiği piknikte kızının düşen terliğini almak için dere kenarına giden ve geri dönmeyen Şakir Cahit Gündoğdu'nun polis dalgıçlar tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Gündoğdu'nun cesedi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),