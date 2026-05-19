Kayıp Uğur Çalışkan'ı Arama Çalışmaları 90 Gündür Devam Ediyor

HATAY'ın Antakya ilçesinde 19 Şubat'ta kaybolan Uğur Çalışkan'ı (27) arama çalışmaları, 90 gündür sürüyor.

Çalışmak için Van'dan Hatay'a gelen Uğur Çalışkan, 19 Şubat 2026'da Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde kuzenleriyle birlikte kaldığı apart otelin 2'nci katındaki odasından sabaha karşı pencereden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanarak yeniden odaya çıkmayı deneyen Çalışkan, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde Çalışkan'ı göremeyen kuzenleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından bölgede jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 7'nci gününde Serinyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda Çalışkan'a ait olduğu belirlenen kıyafetler bulundu. O günden bu yana 24 AFAD personeli, 35 jandarma personeli ve 14 STK gönüllüsünün katıldığı arama çalışmaları, Fırnız Yaylası'nda 'ilk ayak izi' olarak değerlendirilen bölge ile vadi ve dağlık alanlarda sürüyor. Ancak aradan geçen 90 güne rağmen Çalışkan'a ait başka bir ize rastlanmadı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ\HATAY,