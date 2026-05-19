Kayıp Uğur Çalışkan'ı Arama Çalışmaları 90 Gündür Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp Uğur Çalışkan'ı Arama Çalışmaları 90 Gündür Devam Ediyor

19.05.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da kaybolan Uğur Çalışkan'ı bulmak için 90 gündür arama çalışmaları sürüyor.

HATAY'ın Antakya ilçesinde 19 Şubat'ta kaybolan Uğur Çalışkan'ı (27) arama çalışmaları, 90 gündür sürüyor.

Çalışmak için Van'dan Hatay'a gelen Uğur Çalışkan, 19 Şubat 2026'da Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde kuzenleriyle birlikte kaldığı apart otelin 2'nci katındaki odasından sabaha karşı pencereden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanarak yeniden odaya çıkmayı deneyen Çalışkan, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde Çalışkan'ı göremeyen kuzenleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından bölgede jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 7'nci gününde Serinyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda Çalışkan'a ait olduğu belirlenen kıyafetler bulundu. O günden bu yana 24 AFAD personeli, 35 jandarma personeli ve 14 STK gönüllüsünün katıldığı arama çalışmaları, Fırnız Yaylası'nda 'ilk ayak izi' olarak değerlendirilen bölge ile vadi ve dağlık alanlarda sürüyor. Ancak aradan geçen 90 güne rağmen Çalışkan'a ait başka bir ize rastlanmadı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ\HATAY,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Uğur Çalışkan'ı Arama Çalışmaları 90 Gündür Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır
Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor 'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK’nın gücüne güç kattı HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK'nın gücüne güç kattı
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
15:44
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü Yanındaki kadından kan donduran ifade
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade
15:23
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 17:16:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kayıp Uğur Çalışkan'ı Arama Çalışmaları 90 Gündür Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.