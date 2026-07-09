Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı

09.07.2026 11:04
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Iğdır'da düzenlenen Kayısı Cup Tenis Turnuvası'nda sporculara coğrafi işaretli kayısı ikram edildi.

IĞDIR'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kayısı Cup Tenis Turnuvası'na katılan sporculara, kentin coğrafi işaretli kayısısı ikram edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya, 43 ilden 71 spor kulübünden 171 sporcu katıldı. Tenis kortlarında zorlu maçlara sahne olan turnuva, 12 Temmuz'a kadar devam edecek. Sabah başlayıp gün boyu süren maçlarda sporcuların enerji tazelemeleri için kentin coğrafi işaret belgeli ürünü kayısı ikram edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, sporculara ikram ettiği kayısının tanıtımını da yaptı. Turnuvaya Van'dan katılan sporculardan Dilek Duman, organizasyondan memnun kaldığını ifade ederek, "Van'dan katılıyorum. Çok eğlenceli ve çok güzel geçiyor. Iğdır'ın lezzeti kayısı ikram edildi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'171 SPORCUYU İLİMİZDE AĞIRLIYORUZ'

Turnuvanın büyük ilgi gördüğünü belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu yıl 6'ncısını düzenlediğimiz Kayısı Kupası Tenis Turnuvası büyük ilgi gördü. 43 ilden 71 spor kulübünden 171 sporcuyu ilimizde ağırlıyoruz. Sporcularımız turnuva boyunca burada mücadele edecek. Biz de hem Iğdır kayısısını tanıtmak hem de lezzetini tattırmak amacıyla kendilerine kayısı ikram ettik. İnşallah Iğdır kayısısı ülkemizde ve dünyada hak ettiği ilgiyi görecektir" diye konuştu.

KARDEŞLER TURNUVADA

Gençlik ve Spor Müdürlüğü kortlarında devam eden turnuvada Iğdır'ı, Suat-Nihat Özsular kardeşler temsil ediyor. Turnuvaya iyi hazırlandıklarını belirten kardeşler, başarılı olarak milli takım seçmelerine katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/IĞDIR,

Kaynak: DHA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Iğdır, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika

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