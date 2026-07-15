Kayısı Toplarken Düşen Adamın Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayısı Toplarken Düşen Adamın Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

15.07.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da kayısı toplarken düşen Orhan Avcı'nın leğen kemiği kırığı ameliyatla onarıldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kayısı toplamak için çıktığı merdivenden düşerek leğen kemiği kırılan Orhan Avcı (58), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaşayan 5 çocuk babası Orhan Avcı, bahçesindeki kayısı ağacından meyve toplamak için merdivene çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek sert zemine düşen Avcı, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Avcı'nın yapılan tetkiklerinde leğen kemiği ve kalça yuvasında parçalı kırık, kalça çıkığı ile iç kanama tespit edildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Rıdvan Varol ve ekibi tarafından ameliyata alınan Avcı, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

'LEĞEN KEMİĞİNİ ONARDIK'

Ameliyatla ilgili bilgi veren Op. Dr. Rıdvan Varol, "Yapılan tetkiklerde ve görüntülemelerde hastamızın leğen kemiğinde, kalçanın oturduğu bölgede parçalı bir kırık vardı. Bu kırıkla birlikte o bölgede seyreden corona mortis (ölüm tacı) dediğimiz damarlar arası köprülerin olduğu bir kısımda da yırtılmaya bağlı iç kanama gelişmişti. Hastamızın kan değerleri düşüyordu ve kemiği, kalçası çıkık olduğu için ameliyata ihtiyacı vardı. Biz de hastamıza çok riskli bir bölge olmasına rağmen, özellikle bacağı besleyen ana atar ve toplardamarın hemen altında seyreden bu kemiğin ameliyatını başarılı bir şekilde uyguladık. Ayrıca bu hastamızda bu bölgeden geçen, bacağa inen bütün kasların ortak siniri geçmekteydi. Bu ameliyat esnasında bu sinirin zarar görmesi durumunda hastamızın bacağı komple felç kalacaktı. İleri bir cerrahi teknik olacak şekilde bu hastamızın ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamızın ameliyat sonrası bir yan etkisi, bir komplikasyonu görülmedi. Hastamızda şu anda hareketler iyi. İç kanamamız sonlanmış durumda. Gerek Batman'dan gerek çevre illerden ihtiyaç olduğunda bu hastalara gereken hizmeti sunuyoruz. Çok sık karşılaşmadığımız ama karşılaştığımızda da ciddi bir sonuçları olan ameliyat. Bu aralar özellikle çalışma mevsimi olmasından kaynaklı olarak bu hastalar sık sık gelmeye başladı. Son bir ay içerisinde 4 hastadır benzer hastalıktan kliniğimizde ameliyatımızı yaptık. Ameliyatımız hazırlığıyla birlikte yaklaşık 2,5 saat sürdü. Hastamızın şu anda iç kanaması durduruldu. Leğen kemiğinde mavsalin oturduğu kısımda özel bir implant kullanıp, hastamızın leğen kemiğini onardık. Ölümcül bir riski vardı. Felç riski yüksekti. Bu hasta ameliyat olmadığında belki de yatalak kalacaktı ama bu ameliyatımız başarılı bir şekilde sonuçlandı. Sağlığına geri kavuşacak. Yürümesine, gündelik işlerini yapmasına hastamız inşallah sıkıntısız bir şekilde devam edecek" dedi.

'AMELİYATIM İYİ GEÇMESE FELÇ KALABİLİRDİM'

Orhan Avcı ise ameliyatında emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Çok başarılı bir ameliyat yaptı. Düşmenin zaten ne kadar kötü olduğunu biliyordum. Ben ümitli değildim ama bu genç doktorlarımızın sayesinde ümitle bağlandım. Ameliyatım iyi geçmese felç de kalabilirdim. Ölebilirdim de ömür boyu yatakta da kalabilirdim. Doktorlarıma ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Hastane, Sağlık, Güncel, Batman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayısı Toplarken Düşen Adamın Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Netanyahu, İsrail Meclisi’nde “Utan“ sloganlarıyla protesto edildi Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro’ya transfer oluyor 4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı Türk yıldızı takımına getiriyor Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 16:58:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayısı Toplarken Düşen Adamın Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.