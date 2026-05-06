Kayıt Dışı İstihdama Sert Eleştiri

06.05.2026 02:40
HAK-İŞ, kayıt dışı istihdamla mücadelede denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "Denetimler artırılmalı, kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörler tek tek tespit edilmelidir. Sosyal güvenlik bilinci yaygınlaştırılmalıdır." dedi.

Özdemir, Adana'daki programı kapsamında İstasyon Meydanı'nda yaptığı "kayıt dışı istihdamla mücadele" konulu basın açıklamasında, kentin sendikal mücadelenin en güçlü merkezlerinden olduğunu söyledi.

Çalışanların en büyük sorunlarından birini konuşmak üzere bir araya geldiklerini dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Kayıt dışı istihdam sadece ekonomik bir konu değildir. Bu, doğrudan adalet meselesidir. Kayıt dışı istihdam, sigortasız çalışmak, güvencesiz yaşamak ve yarından endişe duymak demektir. Bu durum emeklilik hakkının kaybına, sağlık güvencesinin ortadan kalkmasına, iş kazalarının artmasına neden olmaktadır. Geçmişte yüzde 50'lerin üzerinde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 24 seviyesine gerilemiştir. Bu yetmez, daha çok mücadele edeceğiz. Hedef 2028'e kadar bu oranı daha da düşürmek."

Güvencesiz çalışmanın karşısında olduklarını belirten Özdemir, "Denetimler artırılmalı, kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörler tek tek tespit edilmelidir. Sosyal güvenlik bilinci yaygınlaştırılmalıdır. Göçmenler ve geçici koruma altındaki çalışanlar kayıtlı hale getirilmelidir. Emeklilerin kayıt dışı çalışmasının önüne geçilmelidir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, kayıt dışı istihdamın en önemli alanlarından birinin ev işçileri olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlar ve ilgili kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Sendikanın genel kurulunda aldıkları karar doğrultusunda kayıt dışı istihdamla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Kayıt dışılık, sosyal güvenliği zayıflatır, ekonomiyi bozar ve haksız rekabet yaratır. Sendikal örgütlenmenin önünü engeller. Bu yüzden denetimler artacak, sendikal örgütlenme teşvik edilecek ve sosyal diyalog güçlendirilecek. Yaklaşan 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nün, emeğin değer bulduğu, alın terinin karşılığını aldığı, adaletin tesis edildiği bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. 1 Mayıs'ın kayıt dışı istihdamın sona erdiği, güvencesizliğin ortadan kalktığı, herkesin insana yakışır koşullarda çalıştığı bir Türkiye'ye vesile olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

