Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler - Son Dakika
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Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler

Maliye\'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı saat ticaretiyle uğraşan 6500 mükellefi tek tek tespit ederek, 2023-2024 döneminde 4 milyar liralık kayıt dışı ticareti ortaya çıkardı. Maliyenin hiçbir sektörde ve alanda çalınmadık kapı bırakmadığına işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Vergide adalet ve etkinlik sözü verdik, bu söz doğrultusunda kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz" dedi.

20.10.2024 12:16
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Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, VDK, kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelere ilişkin denetimlerini derinleştiriyor.
Kurul bünyesindeki Risk Analiz Merkezi'nde yapılan araştırmalar sonucunda, kayıt dışı saat ticaretiyle uğraşan mükellefler tek tek tespit edildi. Yaklaşık 6 bin 500 mükellefe yönelik çalışmada aynı alıcıların defalarca kayıt dışı lüks saat temin etmesi mercek altına alındı.

KAYIT DIŞI ÜRÜNLER İNTERNET ÜZERİNDEN SATILDI

Kayıtlı alınan saatlerin belge düzenlenmeden satışı, kayıtsız temin edilen saatlerin kayıtsız satışı, lüks saatlerin ve bunların imitasyonlarının satışı ile antika saatlerin ticaretine kadar çok sayıda usulsüz işlem VDK'nin radarına girdi.

Banka ve aracı kurumalar aracılığıyla ya da kapıda yapılan ödemeler dikkate alınarak milyonlarca işlem hassas şekilde tarandı. Böylece, 2023 ve 2024 yıllarında hacmi yaklaşık 4 milyar liraya ulaşan büyük bir kayıt dışı ekonomi gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan analizlere göre, farklı marka ve modellerdeki gerçek veya imitasyon binlerce saat, vergi ödenmeden el değiştiriyor.

TÜKETİCİ DE MAĞDUR EDİLİYOR

Araştırma sürecinde, kayıt dışı faaliyet gösteren mükellefler tarafından elektronik ticaretin de yaygın şekilde kullanıldığı görüldü. Çevrim içi pazar yerlerinden, sosyal medya platformlarından veya internet sitelerinden sanal pos ve kapıda ödeme gibi imkanlarla kayıt dışı ürünlerin satışının yapıldığı belirlendi. İncelemeler kapsamında, bu ürünler için satış sonrasında belge düzenlenmediği, tüketicilerin de bu yolla edindiği belgesiz ürünler nedeniyle mağdur olduğu tespit edildi.

LÜKS SAATLER DE TAKİPTE

VDK'nin analiziyle, ilk aşamada 944 farklı marka ve model saatin kayıt dışı satışı saptandı. Analize takılan saatlerin bir kısmı Rolex, Omega, Patek Philippe gibi markaların imitasyon ürünleri oldu. Sadece kayıt dışı imitasyon saat ticareti değil, orijinal saatlere yönelik tüketici profilleri de takibe alındı. Tanesi milyonlarca lirayı bulan lüks saatlerin alıcılarının gelir ve harcama profilleri de kontrol ediliyor. Bu süreçte görülebilir bir kazancı olmayan mükelleflerin lüks saatlere ödedikleri tutarlar dikkate alınarak bu kazancın kaynağı araştırılıyor. Bu kapsamda, arka planda kara para aklama, gelir saklama gibi suçlara yönelik araştırmalar da yürütülüyor.

"ÇALINMADIK KAPI BIRAKMIYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Maliyenin hiçbir sektörde ve alanda çalınmadık kapı bırakmadığına işaret ederek, şunları kaydetti; "Vergide adalet ve etkinlik sözü verdik, bu söz doğrultusunda kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisiyiz. Vergide adaleti sağlamak için en önemli konu kayıt dışılıkla mücadeledir. Programın esaslarından bir tanesi de kayıt dışılıkla mücadeledir."

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Finans, Güncel, Maliye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Uğur BOZKURT:
    Siz 5' li çeteyi tesbit ve takip edin yeter. Boş boş konuşmayın... 138 23 Yanıtla
    kahraman yoldaş:
    düşün koskoca bır ulkenın maliye bakanı saatle ugrasıyor komık 6 0
    Kemsl:
    çetenin biri babanmış 4 1
  • Talat Yelbuz:
    AKEPE LI BAKAN VE YONETICILER BIR SEY OLDUKTAN VEYA ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA SANKI BU ULKEYI 22 SENEDIR BASKA BIRI YONETIYORMUS GIBI KONUSMUYOR MU PESS DOĞRUSU, GECMISIN DE FETOS ILE YOLU KESISEN HIC BIR KIMSE DEVLETTE OLMAMALI 114 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    550 bin TL lik saatle şov yapan da dahil mi 115 7 Yanıtla
  • Emre Demirci:
    Çalınmadık cep bırakmadınız .. Vergide adaleti sildiğiniz milyonluk vergilerden yine zengini zengin ettiniz. Kendi bahçesinden topladığı soğanları satmak isteyen teyzenin 3 kuruşuna göz diktiniz..karnı aç diye kardeşine baklava götürmek isteyen çocuğa ters kelepçe yapıp 14 yıl hapis cezası vererek sistemin nasıl çarpık olduğunu hem gösterdiniz hemde yaşattınız.. Allah azze ve celle ayetinde “ Bir toplum kendini düzeltmediği sürece biz o toplumu düzeltmeyiz “ .. Ortada bir gömlek kim giymek isterse.. 101 7 Yanıtla
  • Kemsl:
    Devlet hangi biriyle uğraşsın kardeşim? 12 74 Yanıtla
    Beyhan Gunes:
    Doğru Kol saati de çok önemli bir konu tanesi 550 000 ya da 2 000 000 e varan olursa ..gerçi biz en çok 1000 tl lik saati bile pahalı buluyoruz... 4 0
    VillaUmut:
    Devlet bu seviyeye nasıl düştü kardeşim? 2 0
  • Ömer bey:
    Şu reza zaraba peçete kağıdına saat parasını ödedim yazan biri vardı 78 2 Yanıtla
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