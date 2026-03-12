Kaymakam Akar\'dan Vatandaş Ziyaretleri

Güdül Kaymakamı Naim Akar, bazı vatandaşları ziyaret etti.
Akar, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Fırsat buldukça vatandaşları ziyaret ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:
"Vatandaşın yanındayız. Ziyaretimizde vatandaşlarla sohbet ederek onları dinliyoruz. Sorunlarına çözüm aramaya başlıyoruz. Vatandaşlarımız iş yerinde, dükkanında ve diğer alanlarda bizim kendilerine yaptığımız ziaretten oldukça memnun kalıyor."??????????????"
