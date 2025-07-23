Kaymakam Başar Şehit Yakınlarını Ziyaret Etti

Sason Kaymakamı Furkan Başar, şehit yakınları ve gazilere evlerinde ziyarette bulundu.

Kaymakam Başar, ziyaretlerde şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti, onların taleplerini dinledi.

Başar, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarının belirtti.

Başar, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli yakınlarının, gazi ve gazi ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu topraklar uğruna can veren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet gazilerimize sağlıklı uzun ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit yakınları ve gaziler, Kaymakam Başar'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.