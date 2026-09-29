Kaymakam Bayram, Taşova'da okul güvenliği için işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti - Son Dakika
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Kaymakam Bayram, Taşova'da okul güvenliği için işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti

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Kaymakam Bayram, Taşova\'da okul güvenliği için işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti
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Amasya Taşova'da öğrenciler için Okul Güvenliği Toplantısı düzenlendi. Kaymakam Turan Bayram başkanlığındaki toplantıda okullarda alınacak tedbirler ve kurumlar arası işbirliği ele alındı. Bayram, çocukların güvenliği için kurumların işbirliğini sürdüreceğini belirtti.

AMASYA (AA) – Amasya'nın Taşova ilçesinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü'nde, Kaymakam Turan Bayram başkanlığında düzenlenen toplantıya protokol üyeleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, okullarda ve okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan ve alınması planlanan tedbirler ele alındı.

Eğitim öğretim ortamının huzur ve güven içerisinde sürdürülmesi için kurumlar arasındaki işbirliğinin önemi değerlendirildi.

Kaymakam Bayram, çocukların güvenliği ve geleceği için ilgili tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: AA
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