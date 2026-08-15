Kaymakam Bayram, Yerkozlu Köyü\'nde Vatandaşları Dinledi

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Yerkozlu köyünü ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Bayram, kurum müdürleriyle birlikte vatandaşlarla sohbet ederek ihtiyaç ve eksiklikler hakkında bilgi aldı.

Köylerde yaşayan vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Bayram, sorunları yerinde tespit ederek imkanlar doğrultusunda çözüme kavuşturmak istediklerini söyledi.

Devlet olarak önceliklerinin köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla bir arada olmak ve talep ve isteklerini almak istedik. Devlet olarak amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha üst seviyelere çıkartmak ve onların mutlu, huzurlu yaşamalarını sağlamaya çalışmaktır. Sizlerin talep ve isteklerini imkan ve gücümüz nispetinde çözmektir. Sizlerin isteklerini hemen yarın çözeriz demek doğru olmaz, şartlar ölçüsünde çözüme kavuşturmaya çalışacağız."