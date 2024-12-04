Kaymakam Çömen Karadere\'yi Ziyaret Etti

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Almus Kaymakamı Emre Çömen, Karadere köyüne ziyarette bulundu.

Çömen, Almus Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile Oğulbey ve Karadere köylerini ziyaret ederek, köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Çömen, ihale bedeli 508 bin 470 lira olan köprü inşaatının yüzde 90'ının tamamlandığını belirterek, "Muhtemelen bir hafta içerisinde köprüyü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 2025 yılı programımızı hazırlama aşamasında olduğumuz şu günlerde köyün ihtiyaçlarının tespit ettik." dedi.