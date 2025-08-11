Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kamu kurumlarının müdürlerinin eşlik ettiği Duru, Çamlıpınar, Demirören, Uçarı ve Anıtlı mahallelerine ziyarette bulundu.
Duru, bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Mahalle ziyaretlerini sürdüreceklerini belirten Kaymakam Duru, vatandaşların isteklerine hızlı çözümler üretmek için çalıştıklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Duru, Mahalle Ziyaretleriyle Vatandaşların Yanında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?