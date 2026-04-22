Kaymakam Güneş, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Güneş, Köseler, Çitlibağlıca, Keçiköy ve Karakaya köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylerde vatandaşlarla sohbet eden Güneş, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Güneş, köy muhtarlarından da köylerin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Güneş, köylerin kalkınması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretler sırasında Kaymakam Güneş'e kurum müdürleri eşlik etti.