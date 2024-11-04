Kaymakam Güneş\'ten Güvenlik Güçlerine Ziyaret

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Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçedeki güvenlik güçlerini ziyaret etti

Kaymakam Güneş, önce İlçe Jandarma Komutanlığı'na daha sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerinde Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtçu ve İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güneş, tüm jandarma ve emniyet personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.