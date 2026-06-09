Kaymakam Huriye Küpeli, Öğrencilerle Buluştu

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okulda sınıfları gezen Kan, öğrencilerle sohbet etti ve dersleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin görüş ve düşüncelerini dinleyen Kan, eğitim hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Kan, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, en iyi şekilde yetiştirilmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti ve öğrencilere başarılar diledi.