Kaymakam İmrak'tan Veda Ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam İmrak'tan Veda Ziyareti

26.06.2026 10:46
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Hasankeyf Kaymakamı İmrak, kırsaldaki köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla vedalaştı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak kırsalda vatandaşlarla bir araya geldi.

Batman Vali Yardımcılığı görevine atanan İmrak, veda ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Gaziler, Güneşli, Palamut ve Yolüstü köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen İmrak, görev süresi boyunca kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı köy sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaymakam İmrak'tan Veda Ziyareti - Son Dakika

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